Ton Strien (64) stopt na 15 jaar als burgemeester van Olst-Wijhe: ‘Wellicht naar Zuid-Korea verhuizen’

Castingbureaus voor kinderfilms zouden voor een rol van burgemeester maar wat graag aankloppen bij Ton Strien (64). Zijn haren strak in een scheiding, fris geschoren, altijd gekleed in pak en rustig en in beschaafd Nederlands articulerend. ,,Ik heb van meer mensen gehoord dat mijn uitstraling er wel één van de burgemeester is. Toen mijn kinderen – nu 17 en 14 jaar – jong waren heb ik veel kinderprogramma’s gezien waar ook burgemeesters in voor kwamen en daar kon ik me wel mee identificeren.’’