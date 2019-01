Topsport was haar familie, nu bouwt paralympisch skiër Linda uit Olst aan een eigen gezin

Ze wrijft over haar goudkleurige horloge om haar linkerpols, terwijl ze aan de keukentafel in haar kleine, landelijke woning in het buitengebied van Olst zit. ,,Deze heeft een speciale betekenis’’, zegt Linda van Impelen. ,,Mijn broer heeft die geërfd nadat mijn vader op jonge leeftijd overleed. Vorig jaar, vlak voor de Paralympics, kwam mijn broer naar me toe en gaf me het horloge. ‘Zodat je gouden tijden neerzet’, zei hij erbij. De eerste disciplines gingen niet zo goed, maar voor de reuzenslalom besloot ik het horloge om te doen. Gewoon onder mijn skipak. Dan was mijn vader toch dicht bij me, waar hij veel andere ervaringen in mijn leven heeft moeten missen. Het werd dan geen goud, maar wel zilver.’’