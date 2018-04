Tranen bij Douwe Bob door kersverse Voice-finalist Yosina (11) uit Olst

videoDe 11-jarige Yosina Rumajauw uit Olst staat in de finale van The Voice Kids. Coach Marco Borsato besloot gisteravond de jonge zangeres mee te nemen naar de eindstrijd. Douwe Bob hield het bij haar vertolking van het nummer Ken je mij niet droog.

Met de gevoelige ballade van Trijntje Oosterhuis maakte Yosina tijdens haar auditie al grote indruk. Dat kunstje herhaalde ze gisteravond tijdens The Sing Off, waarbij coach Marco van zijn vier talenten er eentje moest kiezen voor de finale. Het werd Yosina.

,,Er was er één die heel zachtjes mijn hart masseerde'', verklaarde Borsato zijn keuze. Na afloop van haar optreden liet hij al ontvallen dat hij haar heel speciaal vindt. ,,Als je op deze manier met zoveel waarde dit liedje kan zingen, dan ben je gemaakt voor muziek. Dit is waarom ik ooit in deze stoel ben gaan zitten.''

Tranen

Ook de concurrerende coaches waren lovend. Douwe Bob was zelfs tot tranen geroerd. ,,Ik hield hem niet meer droog. Dat gebeurt dan hè. Het is die waanzinnige wijsheid die ik hoor uit een 11-jarig meisje waar we allemaal van kunnen leren.''

Ali B had misschien nog wel het mooiste compliment in petto voor de zangeres. ,,Ik vind jou nu, niet later, een van de allerbeste zangeressen van heel Nederland'', vertelde de rapper. Hij nam ook al een voorschot op de finale: ,,Die Borsato gaat gewoon wéér winnen.''