Tranen rollen over zijn wangen als Mohamed (80) uit Wijhe een lintje krijgt

Met videoDiep geroerd is Mohamed Ait-SiHamou (80) uit Wijhe als hij beseft dat hij niet voor zijn schoonzoon naar de lintjesceremonie gelokt is, maar dat hij zelf de koninklijke onderscheiding krijgt. ,,Ik had stiekem al een vermoeden, twee dagen geleden, maar vanochtend was ik dat weer helemaal kwijt.’’