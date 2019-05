Trein schampt auto in Wijhe, treinverkeer Zwolle- Olst razendsnel hervat

video Danique Kerkdijk uit Olst zoekt naar volgende stap in Engels voetbal­avon­tuur

2 mei Als het aan haar ligt voetbalt Danique Kerkdijk ook komend seizoen in de Super League, het hoogste niveau in Engeland. Maar dat zal niet voor Bristol City zijn waarvoor de in Olst opgegroeide voetbalster de laatste twee seizoenen uitkwam. ,,Ik wil de volgende stap maken, het moet professioneler.”