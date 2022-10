Tuinconflict op grens drie Sallandse gemeenten: ‘Moeten schuren afbreken en paar meter verderop weer opbouwen’

Met video Koude Oorlog komt wel heel dichtbij in Olst: ‘Alle bunkers zijn dit weekend open’

Wat doet dat militaire tentenkamp daar langs de Rijksstraatweg bij Olst? Het hele gebied rondom Kasteel de Haere staat dit weekend in het teken van de IJssellinie, een verdedigingswerk dat tijdens de Koude Oorlog is gebouwd. ,,Met de situatie in Oekraïne merken we dat mensen hier extra benieuwd naar zijn.”

25 september