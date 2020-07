Tv-rechter mr. Frank Visser over centimeterkwestie in Wijhe: ‘Zou idioot zijn als iemand iets moet afbreken’

Ravage na inbraak bij Brasserie Op Duur in Den Nul: ‘Ze hebben nog snel de kassalade meegegrist’

28 juli De eigenaar van Brasserie Op Duur in Den Nul stapte vanmorgen de chaos in. Afgelopen nacht werd er ingebroken in de zaak bij Informatiecentrum Den Nul. ,,Dit was geen leuk begin van de ochtend. Er is veel schade.”