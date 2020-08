Twee gewonden bij ernstig ongeval op N337 (Wijhe-Windesheim)

Mediator over erfgrens­con­flict in Wijhe: ‘De gemeente had dit kunnen voorkomen’

3 augustus De gemeente Olst-Wijhe had moeten voorkomen dat een zaak over een nieuwbouwhuis in Wijhe dat volgens de buurvrouw te dicht op de erfgrens staat, tot aan de Raad van State is uitgevochten. Dat is de overtuiging van conflictbemiddelaar Dirk Buitenhuis. ,,De gemeente wist dat dit gevoelig lag. Ze hadden voordat de vergunning afgegeven werd met de partijen om tafel moeten gaan.”