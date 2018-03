Twee keer zoveel Dijkdenkers over IJsseldijk

Voor de informatiebijeenkomsten in Olst, Wijhe, Herxen en Zwolle had het waterschap vijftig zogenoemde Dijkdenkers aangetrokken, nu zijn dat er inmiddels honderd. De dijkdenkers gaan onder meer met het waterschap op pad en praten drie keer per jaar op bijeenkomsten over wat zij belangrijk vinden bij de versterking van de dijk. Het waterschap buigt zich nu over de vraag hoe een dergelijk grote groep bij het werk kan worden betrokken en hoe er ruimte blijft voor onderlinge gesprekken. In maart volgt daarover meer duidelijkheid. .