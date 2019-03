Typhoon koopt lot in huizenloterij Herxen

Echtpaar uit Olst krijgt werkstraf na verkoop valse merkkle­ding

12 maart Een vrouw uit Olst die ruim vier jaar via een facebook-account in vervalste merkartikelen handelde is veroordeeld tot 240 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Haar man, die van de handel op de hoogte was en geprofiteerd heeft van de inkomsten, kreeg tachtig uur, waarvan de helft voorwaardelijk.