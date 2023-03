Ut Huus presenteert nieuw programma en strikt broertje van Engelse rocklegende voor optreden in Olst

Anton Tijs uit Luttenberg koninklijk onderschei­den voor zijn inzet voor parochie en paarden­sport

Anton Tijs uit Luttenberg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet in de paardensport, de begrafenisvereniging en de Heilige Corneliusparochie in Luttenberg. Hij ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Martijn Dadema van Raalte.