Vaccinatielocatie in Olst-Wijhe verhuist van ’t SPOC naar het Holstohus

Is een uitgesteld carnaval nog wel ‘echt’? Wijhese Prins Roy de Eerste: ‘Ik heb een compleet draaiboek van wel vijf pagina’s’

Carnavalsvierders in Salland maken zich op voor het losbarsten van het feest. Maanden later dan gehoopt. Het Sallandse carnaval wordt traditioneel ‘afgetrapt’ met de optocht in Wijhe (13.00 uur) als ‘voorproefje’ op de grotere optochten. Die zijn een week later in Raalte, Heino en op de Boskamp.

13 mei