Van Burgerweeshuis naar Coachella: Kasper (27) uit Wijhe maakt lichtshows voor grootste artiesten op aarde

met video De stikstof­kra­ker, boer Gerjan heeft ’m op zijn erf staan: ‘De resultaten zijn veelbelo­vend’

Techniek als uitweg in de stikstofproblematiek. In de verhitte discussies van de afgelopen week wordt de roep om innovatie in te zetten steeds luider. CDA, BBB, ChristenUnie, SGP en VVD voorop. Maar wat is er mogelijk? Werkt het ook? En is het dé oplossing?

26 juni