Vanuit huis je werk zien liggen, toch kilometers omrijden: hoog water IJssel splijt Olst en Welsum

Vermeende inbrekers in Wijhe dachten via de sloot te ontvluch­ten, maar de boswachter had ze in de smiezen

8 januari Twee jonge mannen werden op de middag van 23 september vorig jaar aangehouden in Wijhe. Drijfnat, het kroos nog in hun haar. Een van hen zonder schoenen, die waren achtergebleven in een sloot waar ze net daarvoor doorheen waren gebanjerd. Iets eerder was er ingebroken in een woning aan de Stationsweg, maar daar hadden ze vandaag in de rechtbank niets over te vertellen.