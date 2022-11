Veertien nieuwe woningen op terrein voormalige vleesfabriek Den Nul: voor diverse doelgroepen

Bladkorf geeft verkeerd signaal: ‘Je behandelt het blad als afval, maar het is eigenlijk goud’

Blad in de bladkorf: goed bezig of beter niet? Gemeenten zetten ze deze weken weer neer en in Deventer is er zelfs een bladverzamelwedstrijd. Maar de bladkorf maakt niet iedereen blij. De Stichting Salland Zoemt, die zich inzet voor meer biodiversiteit, heeft er een dubbel gevoel over.

23 oktober