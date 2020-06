Vergeet de tulpenvelden: Olst heeft de nieuwste topattractie in de vorm van honderdduizenden knalrode klaprozen

Henok Habtu (26) ontvlucht Eritrea en komt uit in Olst: ‘Ik dacht dat ik in Europa veilig was, maar dat was ik niet’

Henok Habtu stond op zijn zeventiende in Eritrea voor de keuze: het leger in of vluchten. Hij koos voor het laatste. Met gevaar voor eigen leven trok hij in zijn eentje dwars door Noord-Afrika, Italië en verder door Europa om anderhalf jaar geleden in Olst terecht te komen. ,,Sinds ik in Olst woon, voel ik me veilig."