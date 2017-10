Verjaardagsgeld 10-jarige Sven terug dankzij eerlijke vinder Niels

De eerlijke vinder is nog niet uitgestorven. Hij heet Niels van Tongeren (17) en woont in Olst. Niels overhandigde donderdagavond een bedrag van 90 euro aan zijn dorpsgenootje Sven Boxman (10), die het vorige week vrijdag voor zijn verjaardag had gekregen. Nu kan hij toch nog het FIFA 18-spel kopen. ,,Ik ben er hartstikke blij mee'', glundert Sven.

Sven had vergeten om het geld dat hij voor zijn verjaardag had gekregen, in zijn spaarpot te doen. In plaats daarvan stak hij de envelop in zijn zak toen hij buiten met andere kinderen verstoppertje ging spelen. Alles en iedereen kwam tenslotte tevoorschijn, behalve zijn verjaardagsgeld. ,,Het zat niet meer in de envelop'', vertelt Sven. ,,We hebben eerst thuis gezocht en vervolgens met de hele visite buiten. Maar we konden het nergens meer vinden.''

Geen twijfel

Niels van Tongeren fietste die avond rond acht uur naar huis vanaf de supermarkt waar hij een bijbaantje heeft. ,,Ik zag wat glinsteren'', herinnert hij zich. ,,Het bleek een briefje van twintig euro te zijn'. Daarna zag ik nog meer geld liggen. Ik heb het meegenomen naar huis. Toen ik op Facebook zag dat iemand precies hetzelfde bedrag had verloren, twijfelde ik geen moment en heb ik me bij de politie gemeld. Zelf zou ik in zo'n situatie ook mijn geld terug willen hebben.''

De goudeerlijke Niels is geknipt voor het vak waarvoor hij een opleiding geniet bij Deltion in Zwolle. Hij volgt daar de studie beveiliging. Bij hem is geld zo veilig als in een Zwitserse bank, zo is gebleken.

Kinderfeestje

Sven had in Raalte aangifte van de vermissing gedaan en had het geluk dat die in behandeling was genomen door zijn eigen wijkagent, Roy Kleinlangevelsloo. Hij had via Facebook en Twitter de vinder opgeroepen om zich te melden. ,,Ik hoorde woensdag op mijn kinderfeestje van Roy dat het geld gevonden was'', vertelt het feestvarken opgelucht.