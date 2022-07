Verkeersdeskundige Peter Buter: ‘Situatie Langstraat Wijhe is niet meer van deze tijd’

,,De verkeerssituatie in de Langstraat in Wijhe is niet meer van deze tijd.’’ Dat zegt verkeersconsulent Peter Buter van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Hij is om een oordeel gevraagd door de Actiegroep Veilige Langstraat. ,,Maar een echt advies als geef ik pas als de wegbeheerder er in overleg met de gebruikers niet uitkomt.’’