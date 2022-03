Verkiezingen Olst-Wijhe: nieuwkomer PartijvdSport nipt in de raad met een restzetel, Gemeentebelangen grote winnaar

Burgemeester Ton Strien twijfelde of hij dit wel bekend moest maken, omdat vooral die ene restzetel voor de Partij vd Sport volgens hem zeer onzeker is. ,,Het is een dubbeltje op zijn kant. We kunnen het pas met zekerheid vaststellen als morgen alle stemmen centraal zijn geteld.’’

De opkomst in Olst-Wijhe was behoorlijk lager ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018, meldde Strien. Dit jaar bracht 55,9 procent van de stemgerechtigden hun stem uit. De vorige keer was het 59,2 procent. ,,Het kon minder, maar we zitten in elk geval ruim boven de 50 procent’’, zegt Strien. ,,Maar het is een aandachtspunt.’’

Slapeloze nacht voor Vierwind

Voor lijsttrekker Michel Vierwind van de Partij vd Sport wordt het dus een slapeloze nacht, verwacht hij. ,,Het is heel spannend’’, reageert hij. ,,Ik hoop dat die ene zetel morgen overeind blijft en dat we aankomende periode mee kunnen doen.’’

Ronnie Niemeijer, lijsttrekker van Gemeentebelangen daarentegen, kijkt tevreden. ,,Ik was nog wel even bezorgd, toen ik zag dat bij de exitpolls de lokalen niet overal per definitie stemmenwinst hadden. We mikten op minimaal gelijk met wat we de vorige verkiezingen hadden behaald. Dat we nu zetels zeker hebben en 1 restzetel, is hartstikke mooi.’’

Dat zijn partij nu ruim de grootste is van Olst-Wijhe doet de nieuwe lijsttrekker goed. ,,Dat is een lekkere binnenkomer, ja. Dat was het wel waard’’, doelt hij op de strubbelingen die hij meemaakte als nieuwbakken lijsttrekker. Niemeijer deed uitspraken in een interview waarmee hij zijn ‘eigen’ wethouder klem zette. Ook maakte hij een uitglijer op twitter.

CDA verliest één zetel

Volledig scherm Het tellen van de stemmen in stembureau Holstohus. © Ruben Meijerink Lijsttrekker Jolande Olthof van het CDA benadrukte dat haar partij de raadsbrede samenwerking wil vasthouden als het kan. ,,Er is één zetel bij ons vanaf, maar we staan nog steeds op plek twee. We willen vasthouden wat we hebben en gaan onze stinkende best doen de komende vier jaar.’’

André Smit, PvdA-lijsttrekker, zegt blij te zijn met de ‘stevige’ 2 zetels die zijn partij heeft behaald. ,,We hadden gehoopt op 3, maar dat was wel kijken door onze ‘rode’ bril’’, parafraseert hij de uitdrukking. De stevige 5 zetels voor Gemeentebelangen en 3 zetels voor de VVD baren hem wel zorgen over het sociale beleid voor de gemeente. ,,Zij staan niet echt bekend als hele sociale partijen, al zullen ze zelf anders beweren.’’

Stemmen op BBB

Opvallend bij het tellen van de stemmen bij het stemlokaal een verdieping lager in het Holstohus: een aantal stemmers heeft een ongeldige stem uitgebracht. Ze schreven op hun biljet dat ze wilden stemmen op de BoerenBurgerBeweging, maar deze partij doet niet mee in Olst-Wijhe.

Vrijdag 18 maart worden de voorlopige uitslagen voor Olst-Wijhe op kandidaatsniveau gepubliceerd. Maandag 21 maart maakt de gemeente de definitieve verkiezingsuitslag bekend.

