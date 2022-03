Verkiezingen Olst-Wijhe: nieuwkomer PartijvdSport sprokkelt tientallen stemmen per stembureau

liveDe uitslagenavond in het Holstohus in Olst is spannend voor de aanwezige kandidaat-raadsleden van de zeven deelnemende partijen. In de theaterzaal in het Holstohus in Olst noteren ze tussenstanden en proberen een inschatting te maken van de stemverhoudingen.

Dit artikel wordt regelmatig ververst.

Opvallend bij het tellen van de stemmen bij het stemlokaal een verdieping lager: een aantal stemmers heeft een ongeldige stem uitgebracht. Ze schreven op hun biljet dat ze wilden stemmen op de BoerenBurgerBeweging van Caroline van der Plas.

Voor lijsttrekker Michel Vierwind van de nieuwe Partij vd Sport is het een heel spannende avond. Van welke partij denkt hij stemmen af te snoepen? ,,Ik denk van geen enkele. Onze partij trekt juist heel andere mensen naar de stembus. Dat merkte ik vanmorgen nog toen ik op de markt was.’’

Na het optellen van stemmen van de eerste 9 stemlokalen blijkt dat de verhoudingen niet enorm verschuiven in Olst-Wijhe. Of Gemeentebelangen het CDA voorblijft zoals de vorige verkiezingen, is op basis van de cijfers die nu bekend zijn, niet in te schatten. Weseper Arnold Nijland heeft alle cijfers die tot nu toe bekendgemaakt zijn opgeteld. Gemeentebelangen staat nu op 1920 en het CDA op 1500. ,,Maar de uitslagen van twee grote stemlokalen moeten nog komen’’, waarschuwt hij.

In de eerste twee dagen is er al behoorlijk gestemd, blijkt uit het eerste staatje dat gepresenteerd wordt op het grote scherm in Olst. Van de ruim 1700 uitgebrachte stemmen gaan de meesten naar de lokale partij Gemeentebelangen. Deze partij haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ook net iets meer stemmen dan het CDA. De PvdA scoort relatief goed bij de vroege stemmers. In de huidige raad heeft de partij nu 2 zetels.

Volledig scherm De voorlopige uitslag voor Olst-Wijhe van 14 en 1 maart. © Sandra Veltmaat

In de eerste uitslagen van de woensdag blijft het stuivertje wisselen tussen Gemeentebelangen en het CDA. In Boerhaar weten de christendemocraten beduidend meer stemmen te trekken dan de lokale partij. Maar in Den Nul is de verhouding juist omgekeerd. In Elshof weet Gemeentebelangen ook nét iets meer stemmen te trekken dan het CDA. Ook in stemlokaal ‘t SPOC in Wijhe krijgt Gemeentebelangen meer stemmen.

Eén stemmer in Marle kiest PartijvdSport

Nieuwkomer Partij vd Sport weet in alle negen stembureau's waar nu de voorlopige cijfers van bekend zijn de nodige stemmen te trekken. In Marle krijgt deze partij één van de 58 uitgebrachte stemmen. Bij het sluiten van de krant had de nieuwe partij 315 stemmen verzameld.

Volledig scherm Het tellen van de stemmen in stembureau Holstohus. © Ruben Meijerink

