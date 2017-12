Vanwege lichte verontreiniging met xyleen van grond in De Grienden en de Veerstraat in Wijhe, heeft de reconstructie van de riolering aldaar flinke vertraging opgelopen. Er wordt naar gestreefd om het gehele project in deze wijk eind januari op te leveren. Volgens de oorspronkelijke planning zou de klus voor de jaarwisseling zijn geklaard.

Het lek dat donderdagochtend ontstond doordat bij graafwerkzaamheden de gasleiding werd geraakt in de Veerstraat, was in een vloek en een zucht verholpen. Meer hoofdbrekens bezorgt de verontreiniging met xyleen de werklieden van het Raalter aannemersbedrijf Klink Nijland. Zij zijn daar medio oktober onverwacht op gestuit.

Bewusteloosheid

Xyleen, dat wordt toegepast als oplosmiddel van organische stoffen als harsen, vetten en verf, is ingedeeld in de lichtste toxicologische categorie (T1). In zware concentraties kan inademing van dampen leiden tot hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en zelfs bewusteloosheid. Xyleen kan ook irriterend zijn voor huid en ogen.

De concentraties die in Wijhe zijn aangetroffen, zijn zo gering dat de arbeiders geen mondkapje hoeven te dragen. De uitmonstering met laarzen, handschoenen en een overall volstaat. Omdat de concentratie in De Grienden wat hoger is, valt de sanering daar onder verantwoording van de provincie.

Vervelend

Voor de volksgezondheid hoeft niemand te vrezen, benadrukt een gemeentelijke woordvoerder. Maar voor de mensen die in de Veerstraat en De Grienden wonen, is de vertraging wel heel vervelend. Vanwege de werkzaamheden zijn hun huizen veranderd in moeilijk te nemen forten.