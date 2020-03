Verrassing! Kratten bier voor mountainbike-onderhoudsploeg uit Olst na periode vol vernielingen

UPDATE Leerlingen van schimmel­school op de Boskamp blijven definitief in eigen dorp

11 maart Het besluit hing al even in de lucht, maar de leerlingen van de St. Aloysiusschool blijven op de Boskamp. Niet in het door schimmel geteisterde schoolgebouw, maar in noodlokalen. Dat heeft de gemeente Olst-Wijhe dinsdagavond besloten. Binnen zes weken staan er noodunits in het dorp, waardoor de vurige wens van de ouders in vervulling komt.