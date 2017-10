Visser in Wijhe bestolen van 15.000 euro aan hengels

Verjaardagsgeld 10-jarige Sven terug dankzij eerlijke vinder Niels

26 oktober De eerlijke vinder is nog niet uitgestorven. Hij heet Niels van Tongeren (17) en woont in Olst. Niels overhandigde donderdagavond een bedrag van 90 euro aan zijn dorpsgenootje Sven Boxman (10), die het vorige week vrijdag voor zijn verjaardag had gekregen. Nu kan hij toch nog het FIFA 18-spel kopen. ,,Ik ben er hartstikke blij mee'', glundert Sven.