Vogelbescherming: Hoogste tijd voor landelijk onderzoek naar weidevogelbescherming

videoHet is de hoogste tijd voor een grootschalig onderzoek naar weidevogelbeheer in Nederland. Het aantal weidevogels neemt af, terwijl de druk op weidevogels toeneemt door een groeiend aantal roofdieren. Dat zegt Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland. ,,In zo’n onderzoek zouden universiteiten, provincies en agrarische natuurbeheerders moeten samenwerken.’’

De Pater reageert daarmee op het onderzoek in West-Overijssel naar nestrovers in drie toonaangevende beschermde weidevogelgebieden Staphorsterveld, Lierderbroek (bij Heino) en Tolhuislanden (bij Nieuwleusen). Met camera’s bij 140 nesten in twee jaar tijd stelde een onafhankelijk onderzoeksbureau vast dat meer dan de helft van de nesten wordt leeggeroofd, vaak nog in de eierfase. Maar ook dat in 70 procent van de gevallen vossen de daders zijn.

Lees ook Vos rooft massaal nesten van weidevogels leeg in Overijssel Lees meer

Volgens De Pater zijn er in toenemende mate roofdieren die het op nesten van weidevogels hebben voorzien in Nederland. De vos is er daar één van. ,,Dat komt enerzijds door bijvoorbeeld zachte winters, waardoor de overlevingskans voor roofdieren toeneemt. Anderzijds passen vossen zich aan, je ziet ze zelfs in steden rondlopen om te overleven.’’ Ook de huidige inrichting van het landschap speelt een rol. Dan gaat het volgens hem over hoe wij als mensen het landschap gebruiken.

Prooi

Zo is er steeds meer gras - roofdieren vinden makkelijker hun prooi - dat bovendien veelvuldig wordt gemaaid, waardoor weidevogels minder kans hebben op succesvolle legsels. ,,Een onderzoek door universiteiten kan ons leren op welke manier predatoren, roofdieren dus, gebruik maken van het landschap.’’ Dat levert volgens De Pater kennis op waarmee terreinbeheerders aan de slag kunnen.

Dat is ook een van de uitkomsten van het rapport in opdracht van Collectief Agrarisch Natuurbeheer Noordwest-Overijssel. Projectleider Joachim van der Valk zei eerder tegen de Stentor dat het aanpassen van het landschap ertoe kan bijdragen dat vossen en andere roofdieren minder schuilmogelijkheden hebben in voor weidevogels belangrijke gebieden.

Roofdieren

De Vogelbescherming juicht die denkwijze toe, zegt De Pater. Hij sluit niet uit dat het afschieten van vossen een van de middelen is om weidevogels te beschermen. ,,Maar dan moet je het wel slim doen. Als jagen betekent dat een andere vos of andere roofdieren de plek van het dier innemen, dan helpt het niet.’’

Een landelijk onderzoek naar weidevogelbeheer kan opheldering geven waardoor in West-Overijssel vossen zo massaal huishouden onder weidevogels, terwijl dat in Noord-Holland veel minder speelt, stelt De Pater.