Voorlopig geen windmolens in Olst-Wijhe: ‘Maar niet eindeloos wachten’

Nieuw scholen­clus­ter Wijhe houdt gemoederen bezig: vijftien pagina’s aan vragen en antwoorden

30 april Er is massaal gebruikgemaakt van de optie om vragen te stellen aan de gemeente Olst-Wijhe en de schoolbesturen (De Mare en Mijnplein) over de nieuwe schoollocatie op het SPOC-park. Dat blijkt uit een document dat de gemeente heeft gepubliceerd. Als alles volgens plan verloopt, moet de bouw van een kindcentrum op het Sport, Onderwijs en Cultuurpark in Wijhe in 2024 klaar zijn.