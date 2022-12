Vrees voor slapeloze nachten bij bewoners als windmolen in Welsum wordt gebouwd

Splinter­nieuw ‘Amerikaans’ sportcafé in Wijhe: ‘Mensen blijven nu langer hangen’

Na de financiële malaise heeft ut Huus weer iets te vieren. De stichting heeft het café in sporthal De Lange Slag in Wijhe laten ombouwen tot moderne sportkroeg. ,,We hebben dit in korte tijd voor elkaar gekregen.’’

6 november