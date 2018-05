Vriendengroep zet 8832 lege bierflesjes in huis van kersvers bruidspaar Laura en Peter uit Olst

videoHet kersverse bruidspaar Laura (28) en Peter (31) kon zaterdagochtend aan de bak toen ze na de huwelijksnacht thuiskwam in Olst. De vriendengroep (carnavalsgroep 'De Vreugdewippers') van het stel plaatste als trouwgrap lege bierflesjes uit 368 kratten in het huis, van de tuin tot aan de zolder; een zee aan flesjes.

,,Tijdens ons trouwfeest vrijdag kregen we een leeg bierkratje en een foto van de woonkamer vol bierflesjes, dus we waren een heel klein beetje voorbereid'', vertelt Laura Boerkamp. ,,Maar toen we zaterdagochtend thuiskwamen bleek echt het hele huis, de tuin, alles vol te staan. We zijn vier uur bezig geweest om alles in de tuin te zetten, en nog eens anderhalf uur om de lege flesjes naar de supermarkt te brengen.''

Daar waren wel drie ritten met twee aanhangwagens voor nodig. ,,De supermarkt had het filmpje van de vriendengroep al op Facebook gezet met de opmerking dat we het daar wel konden inleveren. Dus dat hebben we gedaan.'' De lege bierflesjes zijn goed voor een aardig zakcentje, het kersverse bruidspaar houdt er 1436 euro aan statiegeld aan over.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Laura en Peter uit Olst kregen een huis vol bierflesjes van hun vriendengroep als huwelijkscadeau. © Laura en Peter Boerkamp

Lekker luchtje

,,Gelukkig konden we op de trouwlocatie in Laag Zuthem blijven slapen. Als ik dit 's nachts had aangetroffen was ik er minder blij mee geweest. Zaterdagochtend rook het natuurlijk niet heel erg lekker in huis, maar na een paar ramen open en een dweil door kamer was het snel weg'', vertelt Boerkamp. ,,De vriendengroep heeft het verder netjes gehouden in huis, er was niks stuk dus we konden er om lachen. Maar ze waren wel zo aardig om ons zaterdag natuurlijk niet te helpen'', lacht Boerkamp.

Volledig scherm De trap staat vol bierflesjes. © Laura en Peter Boerkamp Volledig scherm Ook de hal staat vol. © Laura en Peter Boerkamp

Volledig scherm Laura en Peter Boerkamp leveren 368 bierkratten in. © Laura en Peter Boerkamp