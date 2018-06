Vrouw spiest zich aan tuinhek in Olst

video Olstenaar aan het roer van veerdienst in Wijhe

1 juni Een opmerkelijke transactie aan de boorden van de IJssel. Bert Keukenkamp verkoopt het Wijheseveer per 1 juli aan Adios BV. Dit bedrijf, waarvan Hendrik Schuitema directeur en mede-aandeelhouder is, bezit ook de veerdiensten in diens woonplaats Olst en in Genemuiden.