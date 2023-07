Vuurwerkshow Olst krijgt nog een staartje: burgemeester wil opheldering van provincie

Wie o wie weet er een plek in Deventer voor grote evenemen­ten als Stadsfesti­val en concert Snelle?

15.000 bezoekers in De Adelaarshorst, twee avonden op rij voor Snelle onlangs. Zaterdag is het Stadsfestival, dat als noodoplossing in het park tegenover het station terecht kan, met ‘slechts’ plek voor 7500 feestgangers. Deventer wil liefst elk jaar grote evenementen, maar het grote probleem is: waar? ,,Je wilt jongeren wat kunnen bieden.”