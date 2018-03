VVD Olst-Wijhe mist doel met politieke pubquiz

Capellenborg in debat met kan­di­daat-raads­le­den Olst-Wijhe

19 maart Leerlingen van de Capellenborg voor voortgezet onderwijs in Wijhe zijn maandagmiddag in bedat gegaan kandidaat-raadsleden. Dat deden ze nadat ze zich de afgelopen tijd hadden verdiept in de lokale politiek.