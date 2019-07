Warme dagen in aantocht: voetbalclubs zijn alert

Video Op deze plekken in Oost-Nederland viel de afgelopen dagen de meeste regen, maar wordt het straks zomers

13 juli Regen, regen en nog eens regen: dat viel er de afgelopen dagen op veel plekken in het land. In Oost-Nederland spande Epe de kroon, maar ook in flink wat andere dorpen en steden bleven de voeten niet droog. Er is echter (zon)licht aan het einde van de natte tunnel, want vanaf komende week keert de zomer terug.