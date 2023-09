Wat moet er gebeuren met de kerk op de Boskamp? Deze studenten hebben wel een idee: ‘Unieke kans voor het dorp’

Sporten als blinde in Olst? Praktisch onmogelijk, stelt Anita: ‘Iemand die kan zien, staat hier niet bij stil’

Klagen doet ze niet. En over het algemeen redt Anita Beenen, als blinde, zich prima in haar woonplaats Olst. Toch liggen er nog genoeg verbeterpunten. Sporten is lastig. Stemmen gaat niet alleen. De weg vinden? Vreet energie. Gaat ‘haar’ gemeente hier iets aan doen?