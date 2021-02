Water IJssel morgenochtend op z’n hoogst; inspecteurs controleren op wellen in de dijken

Bij Lobith is afgelopen nacht, zo rond middernacht, de hoogste waterstand gemeten, 14,53 meter. Bernoe Meier, woordvoerder van waterschap Vallei en Veluwe: ,,Normaal gesproken meten we vervolgens zo'n 24 uur later de hoogste stand in ons gebied.’’ Voor de beheerders van Waterschap Drents Overijsselse Delta geldt dat de waterpiek ongeveer 36 uur later Deventer en Kampen bereikt.