Waterschap neemt beslissing over varianten voor versterking IJsseldijk

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft een voorlopig besluit genomen welke mogelijkheden voor versterking van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst de komende twee jaar zullen worden onderzocht. De varianten staan in een notitie die op de website van het waterschap is gezet.

Het waterschap heeft de afgelopen met experts en overheden diverse varianten opgesteld om de 29 kilometer lange dijk aan de oostkant van de IJssel te versterken. Daarbij gaat het om dijkverhoging, het aanbrengen van kleilagen, het flauwer maken van de taluds en op enkele plaatsen het verleggen van de dijk.

Ook burgers hebben meegedacht met het waterschap, onder de titel dijkdenker. De reeks aan versterkingsmogelijkheden zijn de afgelopen maand gepresenteerd tijdens vier bijeenkomsten in respectievelijk Olst, Wijhe, Herxen en Zwolle. Ook daar konden burgers opmerkingen maken.

Die zijn op het laatste nog verwerkt in de voorlopige Notitie Reikwijdte en Detailniveau, die deze week door het bestuur van het waterschap is vastgesteld. In de nota staan de maximaal drie varianten die het waterschap per dijktracé van twee kilometer verder gaat onderzoeken. Andere oplossingsrichtingen zijn afgevallen.

Ook de werkgroep met bestuurders uit de regio en de klankbordgroep met vertegenwoordigers van belangenverenigingen langs de IJsseldijk stemden met de keuzes in. In die laatste groep zitten Plaatselijke Belangen, natuurorganisaties en bijvoorbeeld LTO.

De nota gaat op donderdag 8 maart de inspraak in, maar is nu al te vinden op de website van het waterschap. Inwoners en organisaties kunnen tot donderdag 19 april een reactie indienen bij het waterschap.

Na bestudering van de reacties en eventuele aanpassing van de onderzoeksagenda volgt een definitief besluit. Eind 2019 beslist het waterschapsbestuur welke vormen van dijkversterking de voorkeur krijgen.

Bestuurder Hans de Jong noemt het belangrijk dat inwoners meedenken over de dijkversteviging. ,,Kennis van de omgeving zit van oudsher in de genen van de waterschappen, maar bewoners en bezoekers van de dijk kennen het gebied misschien nog wel beter. Daarom nemen we hun input serieus. De dijk is immers onze gezamenlijke dijk.’’

De Jong hecht veel belang aan een stevige IJsseldijk. ,,Dijken zijn voor Nederland een verzekeringspremie. Uniek is dat we de dijken in ons land continu inspecteren en bijhouden voor volgende generaties, ook de dijk tussen Zwolle en Olst.”

De dijkversterking biedt volgens het waterschap ook kansen. Zo kunnen er, waar mogelijk, wandelpaden en fietspaden worden aangelegd of nieuwe natuur worden gemaakt. ,,Zo maken we niet alleen een sterke oer-Hollandse dijk, maar krijgt het gebied nog meer waarde voor de omgeving’’.

Het CDA in Olst-Wijhe ziet kansen om de dijkversterking te combineren met energiemaatregelen. Zo zou warmte uit het asfalt met een warmtepomp gebruikt kunnen worden voor het verwarmen en koelen van woningen en zouden vangrails kunnen worden gecombineerd met zonnepanelen.