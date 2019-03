Waterschap presenteert plannen IJsseldijk

Op basis van de onderzoeken zijn oplossingen gekozen die de voorkeur hebben. Die gaan nu de inspraak in. De concept-oplossingen verschijnen op 26 maart op de website van het waterschap. Het algemeen bestuur van het waterschap stelt dit najaar het definitieve voorkeursalternatief vast. Daarna volgt de uitwerking van de plannen. De uitvoering begint in 2024.

In de eerste helft van april zijn er drie inloopbijeenkomsten. Op 9 april kunnen belangstellenden van 19 tot 21 uur terecht in wijkcentrum SIO aan de Thorbeckelaan 2 in Zwolle, op 11 april van 19 tot 21 uur in dorpshuis De Herxer Marke aan de Herxen 1 in Herxen en op 16 april van 19 tot 21 uur in het gemeentehuisin Wijhe, Raadhuisplein 1.