Weekendtips: van bier drinken bij het Lentebierfestival in Zwolle tot katten kijken in Olst

Als we onze weermannen- en vrouwen moeten geloven, moeten we dit weekeinde de zonnebrandolie weer uit de kast halen. Prima weer dus om iets in de buitenlucht te ondernemen. We zetten een aantal uitgaanstips voor je op een rij.

Lentebierfestival - Met de voorspelde zon en prima temperaturen op komst lonkt het terras. En wat kan je als liefhebber van een verkwikkend biertje dan beter doen dan genieten van verschillende bieren tijdens het Lentebierfestival bij Stadscafé Het Refter aan het Bethlehemkerkplein in Zwolle. Die zet zondag 7 april tussen 14.00 en 20.00 uur de deuren open. Liefhebbers hebben keuze uit meer dan twintig verschillende bieren op de tap.

Platenbeurs - Met ruim 30 kramen van standhouders uit Nederland, Duitsland en Engeland wordt het Grote Kerkhof in Deventer zaterdag omgetoverd tot een muziekhemel voor vinylliefhebbers. Bijna alle genres komen voorbij: rock, pop, metal, Nederlandstalig, hiphop of jazz. Voor ieder wat wils dus op deze platenbeurs. De beurs begint om 10:00 uur en om 17:00 gaan de platenbakken dicht. Het evenement is gratis, dus kan je je geld mooi gebruiken voor een extra muzikale aanwinst.

Modeshow - Heb je iets met mode? Dan zou je zaterdag in Apeldoorn je licht op kunnen steken tijdens het halfjaarlijkse mode-event Fashion@Korenstraat. Over een groene catwalk van 130 meter tonen diverse modellen de laatste trends op het gebied van dames- en herenmode accessoires en lifestyle. De modeshows aan de Korenstraat vinden zaterdag 6 april tussen 12.00 en 16.00 uur elk half uur plaats.

Kattententoonstelling - Het evenement is dan wel niet buiten in de stralende zon, maar kattenliefhebbers zullen zich er niet van weerhouden een bezoek te brengen aan sporthal de Hooiberg aan de Hooiberglaan in Olst. Daar wordt zondag eens niet gesport, maar vindt er een heuse kattententoonstelling plaats tussen 10 en 16.00 uur. Verschillende rassen zijn te bewonderen, van klein tot groot en van halflanghaar tot naaktkatten (Sphynxen). Bij de diverse rasclubstands kunnen liefhebbers informatie krijgen over de verschillende rassen en hun karaktereigenschappen. Entree volwassen €3,00, 65+ en kinderen van 4 – 12 jaar €2,00.