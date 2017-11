Wel windmolens in Olst-Wijhe, liever niet in achtertuin

Inwoners uit de gemeente Olst-Wijhe zijn voorzichtig positief over de komst van windmolens. Dat bleek gisteravond tijdens de massaal bezochte eerste bijeenkomst over wind- en zonne-energie. Meeprofiteren en een hoog rendement spreekt inwoners aan, maar windturbines in eigen achtertuin blijft een heikel punt.

Op vijf locaties rond buurtkernen Den Nul, Boskamp, Herxen, Welsum en Marle wordt de bouw van windmolens overwogen. De gemeente is uiteindelijk verantwoordelijk voor het kiezen van de exacte gebieden. De komende maanden wordt samen met inwoners een knoop doorgehakt. Lokale coöperatie 'Goed Veur Mekare' wil in eerste instantie investeren in vier molens waar 12 tot 16 miljoen euro mee gemoeid is.

Tijdens de bijeenkomst over duurzame energie gisteravond behalve lof ook kritiek op de komst van windmolens in Olst-Wijhe. ,, We moeten waken voor onze mooie IJsselvallei", vindt Roel Docter uit Marle. Hij woont in één van de vijf gebieden waar de bouw van windmolens wordt overwogen.

Vooronderzoek

Docter is geschrokken van het feit dat al vooronderzoek is gedaan op verschillende locaties. ,,Liever had ik gezien dat eerst met ons was gepraat." Marlenaar Kees van Bunningen knikt instemmend. Hij is molenaar van een ouderwetse variant, al 120 jaar de enige molen in Marle. Wat hem betreft blijft dat zo. ,,Waarom geen extra windmolens op zee?", vraagt hij zich hardop af.

Volgens Hans van Vliet van de lokale coöperatie 'Goed Veur Mekare' gaat iedereen die investeert fors meedingen in de winst. ,,Met elkaar gaan wij windmolens bouwen, waarbij mensen kunnen investeren en het rendement kan oplopen tot zeven procent", vertelt Van Vliet.