Welsum neemt afscheid van gondelmast

Anton en Gerrit vieren 40 jaar Wiejes Kabaret met twee bijzondere ju­bi­le­um­con­cer­ten

18 oktober Aan de bar van Café Schut in Wijhe, nu ’t Praothuus, treffen Gerrit Hulleman en Anton Kleine Schaars elkaar in de laatste uurtjes van het weekend. We schrijven zondag 26 juni 1977. De kiem wordt gelegd. Vier dagen later is daar de eerste scheut. Het Wiejes Kabaret is ontsproten. Veertig jaar later is het tijd voor twee bijzondere jubileumconcerten.