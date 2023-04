Welsumer leest vonnis rechter over windmolen buurman en gelooft ogen niet: ‘Fout lijkt expres gemaakt’

Politie na nieuwe vernielin­gen in Zwols park: ‘Ouders, spreek jullie kinderen aan!’

Tot grote frustratie van politie en het wijkteam hebben vandalen opnieuw toegeslagen in het Stinspark in de Zwolse wijk Westenholte. Eerder al werden rioolbuizen vernield en kreeg een Dixie ‘zwemles’. Dit keer was een stuk hekwerk de klos. ,,Wat is er voor nodig om jullie, die hier verantwoordelijk voor zijn, hiermee op te laten houden?’’