Werkstraf Deventenaar (52) vanwege ontucht met jongens in Olst: ‘Door drank vervagen zijn grenzen’

Pieter v.d. W. heeft veel kapot gemaakt in de levens van de jonge slachtoffers, oordeelde de rechtbank in Zwolle maandag. Tot twee keer toe had hij een buurjongen betast in de wijk in Olst waar hij tot de zomer van 2020 woonde. Pieter heeft de wijk verlaten en woont inmiddels in Deventer, waar hij zich laat behandelen.