Wesepe neemt in stijl afscheid van survivalrun

Hoewel er nooit iets ernstigs is gebeurd op de survivalrun in Wesepe, heeft de organisatie volgens woordvoerder Wolter Kloosterboer jaarlijks meer te stellen met verzekeringsmaatschappijen. Ze zijn huiverig geworden, omdat er elders wel veel misging op dit soort evenementen. In juni van het vorig jaar raakte een vrouw zwaar gewond op een obstacle run in Venlo, nadat zij van een metershoge glijbaan was gegleden en in botsing kwam met een andere deelnemer. Een dag later overleed zij in het ziekenhuis. In september 2014 raakte een monstertruck in Haaksbergen op drift, met drie doden en tientallen gewonden tot gevolg.