Wethouder Blind heeft raad onjuist geïnformeerd in zaak 'gifhuis' Wijhe

De kwestie rondom de 'gifwoning' in Wijhe-West brengt wethouder Marcel Blind in verlegenheid. Hij blijkt de raad verkeerd te hebben geïnformeerd.

Tijdens renovatie van het riool in Wijhe-West is op sommige plekken het giftige, maar legale hardschuim gebruikt. Door een grote fout tijdens die werkzaamheden is een woning onbewoonbaar geworden. De getroffen familie bivakkeert daardoor al ruim twee maanden op een vakantiepark. De gemeenteraad stelde vragen over de kwestie.

Afgelopen maandag verklaarde Blind dat de beslissing om de chemische substantie in de leidingen te spuiten in samenspraak met omwonenden is gemaakt. ,,Helaas is dit een foutieve conclusie naar aanleiding van verkeerde informatie", laat Blind via een woordvoerder weten. Tegenover deze krant zeggen zes families uit de wijk dat daar nooit sprake van is geweest.

De uitspraken van Blind in de raadsvergadering afgelopen maandag leidden tot grote verontwaardiging bij omwonenden. Uit een rondgang van deze krant bleek dat omwonenden helemaal niet waren betrokken bij die beslissing. ,,Sterker nog, we zijn niet eens geïnformeerd", zegt buurtbewoner Nadia Kocher, een van de omwonenden. ,,Dit is lariekoek, wij wisten helemaal nergens van" reageert Jasper Hofman, bewoner van de getroffen woning.

Vergeten

Twee maanden geleden moest familie Hofman hun huis halsoverkop verlaten na fouten tijdens de werkzaamheden aan de riolering. De aannemer heeft het huis vergeten aan te sluiten op het nieuwe rioleringsstelsel. Nadat het chemische opvulmiddel in de riolering is gespoten kwam het naar boven in het huis. Omdat het schuim giftige dampen afgeeft is het huis onbewoonbaar geworden. De kruipruimte van de woning moet gedeeltelijk worden gesaneerd, omdat een chemische substantie is ontdekt.

Inmiddels heeft wethouder Blind raadsleden per brief op de hoogte gesteld over de onjuiste informatie. Echter suggereert die brief dat de wethouder al voordat deze krant vragen stelde op de hoogte was van het feit dat hij de raad verkeerd heeft geïnformeerd. ,,Dit verdient niet de schoonheidsprijs en dan druk ik mij nog zacht uit", reageert Rimmert Brandsma namens D66.

Combinatie