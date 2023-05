Wie gaat de woningen op nieuw landgoed Noordmanshoek bouwen? ‘Wij hebben geen geld’

Hoe duurzaam wordt landgoed Noordmans­hoek? De gemeente Olst-Wij­he wikt en beschikt

Stichting Noordmanshoek gaat ‘open’ en constructief onderzoeken of er meer dan de 30 oorspronkelijk geplande huizen gebouwd kunnen worden in het gebied ten noorden van Wijhe. Maar of grondeigenaar gemeente Olst-Wijhe straks ook echt met hen in zee gaat, blijft volledig in het midden. De gemeente houdt wel heel erg veel ruimte om de plannenmakers te passeren als het onderzoek naar haar zin niet voldoende woningen oplevert.