Wijhe ‘92 legt beachveld aan en wekt daarmee interesse van voetbaltak en volleybalclub

Wijhe ‘92 heeft afscheid genomen van het geasfalteerde buitenhandbalveld op het sportcomplex aan de aan de Zandhuisweg. Trekkers laden deze weken ruim 800 kuub zand, ruim 10.000 kruiwagens, op het asfalt. Daarmee komt de club tegemoet aan de groeiende wens van de leden. ,,We zijn er heel blij mee. Andere teams van onze club spelen soms bij andere verenigingen al op zand, maar konden zich door het ontbreken van een eigen beachveld daar niet goed op voorbereiden. Dat verandert nu. Beachhandbal is zwaar en vermoeiend, maar wel erg leuk’’, zegt speelster Janine Nijboer van het eerste team.

Bestuurslid André Brinkhuis merkte dat de laatste jaren het buitenhandbal op asfalt steeds minder populair werd. ,,Het idee voor een beachveld leeft al drie jaar, maar we moesten het financieel wel eerst rond zien te krijgen. Dat is ons in mei gelukt.’’

Veld van 30.000 euro

De aanleg van het beachveld kost 30.000 euro en is deels gefinancierd door sponsors. Er is ruimte voor drie kleinere handbalvelden. Bij nat weer zorgt een drainagesysteem voor snelle afvoer van het water, waardoor er bij regen ook goed op te spelen is. De club hoopt dat de gemeente Olst-Wijhe ook nog een bijdrage wil doen, maar kreeg vooralsnog nul op het rekest. ,,De gemeente weet nog niet of zij het project nog aanvullend ondersteunt’’, zegt gemeentewoordvoerder Bep Koekkoek van Olst-Wijhe.

Het nieuwe beachveld is na de opening eind augustus niet alleen het domein van Wijhe ‘92. Ook volleybalvereniging Rood-Wit ‘75 heeft interesse om het zandcourt te gebruiken voor volleybalwedstrijden en de voetbalclub kan krachttraining op het zand doen. ,,Met een goede planning is er veel mogelijk’’, zegt Brinkhuis.

Select gezelschap

Wijhe ‘92 behoort straks tot een select gezelschap van zo’n 35 verenigingen die over een beachveld beschikt. ,,Vooral in het oostelijk deel van het land liggen relatief veel beachvelden. In het westen hebben de meeste handbalverenigingen nog een buitenaccommodatie met asfalt- of kunstgrasvelden, waar nog veldcompetities op gespeeld worden. De belangstelling hiervoor neemt de laatste jaren echter wel steeds meer af ten opzichte van beachhandbal’’, zegt Danny de Ruiter van het Nederlands Handbal Verbond (NHV).