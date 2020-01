Wijhe bouwt eerste energietuin van Nederland: is dit de opvolger van het verfoeide zonnepark?

Dj-school in Olst stoomt de nieuwe Martin Garrix of Tiësto klaar

22 januari Waar in de ene studio gitaarles wordt gegeven, klinkt ergens anders piano. In weer een andere ruimte staan dj-sets en laptops klaar voor de cursus dj. Wordt op deze dj-school bij MEC Muziek in Olst de volgende Martin Garrix of Tiësto opgeleid? De eerste leerlingen zijn in ieder geval razend enthousiast.