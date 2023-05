Wijhe loopt warm voor jubileumeditie van Wijhese wandelvierdaagse

Toekomst van Platform Techniek Salland niet meer onzeker dankzij financiële injectie techniekbe­drij­ven

Gastlessen, virtueel rondneuzen op de werkvloer, de Techniekdagen in Salland. Een greep uit de activiteiten die Platform Techniek Salland organiseert om kinderen en jongeren kennis te laten maken met de technieksector. Even leek de toekomst onzeker. Maar dankzij techniekbedrijven kunnen de activiteiten door blijven gaan en uitgebreid worden. ,,We zijn blij met elke bijdrage die we krijgen.”