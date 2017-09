Wijhenaar maakt droom waar in Hellendoorn Rally

Hij debuteert dit seizoen als rijder van HART, het rallyteam van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. En met veel succes: de talentvolle coureur is koploper in het Nederlands kampioenschap shortrally in de categorie RC4.

November vorig jaar werd Lubberding als rijder geselecteerd door zijn team, waarvan hij al dik twee jaar deel uitmaakte. ,,Dat rallyteam is een eigen stichting van de studenten automotive; dat is alles wat te maken heeft met de ontwikkeling, productie en verkoop van auto's en motorvoertuigen. In het team doen we alles samen, van sleutelen tot sponsoring. Het levert ons geen extra studiepunten op, maar wel veel mooie leerzame ervaringen. Elk seizoen mogen twee teamleden de auto rijden en navigeren. Om dat te worden moeten jouw teamgenoten je na een presentatie selecteren.'' Lubberding wist te overtuigen met zijn goede prestaties in 2014 met de Gran Turismo-racegame van Playstation, waarin hij de Nederlandse finale won. In de Europese finale van deze 'GT Academy' snelde hij 'in real life' in allerlei bolides over het circuit van Silverstone. Helaas won hij niet, waarna hij zijn racedroom moest parkeren.

Shortrally's

Maar dankzij zijn studie automotive kwam er toch een ‘doorstart’. Als HART-coureur blijkt hij opnieuw talentvol. In de shortrally’s voert hij met zijn Enschedese navigator Mark Kuipers het NK-klassement in de categorie RC4 aan. In de ‘KNAF Academy’ van de KNAC Nationale Autosport Federatie krijgt hij met zeventien talenten uit karting, autocross, rally en circuitracen extra begeleiding. ,,Zoals mediatraining, sport en simulatortrainingen. Daar leer je niet alleen beter rijden, maar verbetert ook je doorzettingsvermogen en inzicht. Een van mijn docenten daar is Kevin Abbring, jarenlang fabrieksrijder in het WK rally.’’

Lubberding vormt een prima koppel met navigator Mark Kuipers, zijn studiegenoot uit Enschede. ,,Een rally bestaat uit meerdere klassementsproeven, die je vooraf meestal twee keer mag verkennen. Dan maak je als coureur met je navigator ‘notes’, waarin staat hoe de bochten in het parcours lopen en welke bijzonderheden er zijn. Bijvoorbeeld dat het een gladde bocht is met veel modder op de weg. Via de in de helmen verwerkte koptelefoon en microfoon heb je onderweg contact. We hebben het volste vertrouwen in elkaar. We schelden ook nooit op elkaar, allebei rustige jongens hè.’’

Het HART-rallyteam is eigenaar van de auto, een 1598 cc Opel Adam die eerst twee jaar in Duitse rally’s reed en nu uitkomt in Nederlandse shortrally’s. ,,Dat zijn kortere rally’s met minder klassementsproeven dan de oorspronkelijke wedstrijden, bedoeld voor beginnende équipes of teams met beperkte tijd of budget. Onze eerste rally was op 18 maart de Zuiderzee-shortrally, met zes in plaats van dertien proeven.’’

Podiumplekken

Lubberding won meteen de klasse RC4, daarna ook in de Centraal Nederland-shortrally rond Barneveld. Eind mei reed het ‘schoolteam’ voor het eerst dit seizoen een volwaardige rally, de ELE-rally met zeventien klassementsproeven rond Eindhoven. Op de tweede dag gooide een kapotte brandstofpomp roet in het eten. De Vechtdal-shortrally leverde daarna een tweede plek in het algemeen klassement op. ,,Ons mooiste podium was op 8 juli de Jumbo-shortrally van Etten-Leur. We werden derde algemeen in een sterk deelnemersveld, dat hadden we nooit verwacht.’’ In de Eurol Hellendoorn Rally rijdt Lubberding zaterdag met startnummer 122 weer een shortrally, met vijf proeven in Hellendoorn, Ypelo en Almelo. ,,Jammer dat de proef op de Luttenbergring er juist dit jaar niet bij is. Dat had mijn debuut in mijn ‘thuisrally’ nòg mooier gemaakt! Maar ook nu gaan we genieten, zeker weten!’’

De derde plaats algemeen in de sterkbezette Jumbo-shortrally beschouwt Rick Lubberding als zijn mooiste podium tot nu toe.

Rick Lubberding en navigator Mark Kuipers op een onverhard parcours in de Vechtdal shortrally.