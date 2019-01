Wie heeft etiketten van partijen vleessnippers met paard zo veranderd dat het 100 procent rundvlees is geworden? Drie verdachten, waaronder een 49-jarige ondernemer uit Wijhe, spelen elkaar de zwartepiet toe. Dat bleek vandaag in de rechtbank in Den Bosch. De Wijhenaar heeft koelhuizen in Olst en Apeldoorn, waar het verdachte slachthuis Van Hattem vlees opsloeg. Hij ontkent te hebben geweten dat er paardenvlees in de snippers zat.

In deze paardenvleeszaak draait het om partijen vlees met de benaming ‘snipper 2’ van zo’n vijf jaar geleden. Dat is kwalitatief minder vlees en bestaat vooral uit vet, uitgebeend kopvlees en afsnijsels. Het wordt onder andere gebruikt voor saucijzen. Dit restvlees wordt tijdens de slacht verzameld en aan het eind van iedere werkdag verwerkt. Het OM verdenkt de drie ervan paardenvlees willens en wetens als rundvlees te hebben verkocht.

Fouten

Tot de hoofdverdachten behoren slachthuis Van Hattem uit Dodewaard en zijn 52-jarige eigenaar Ben van Hattem. Hij gaf vandaag vandaag toe dat er fouten zijn gemaakt bij het vermengen van het vlees van 550 shetlanders en rundvlees. September 2013 begon hij met het slachten van shetlandpony’s. ,,Het is het domste wat ik ooit heb gedaan’’, zegt de Betuwenaar tegen de rechter, doelend op het faillissement van zijn bedrijf ten gevolge van de affaire.

Snippermengsel

De pony’s belandden steevast in de bak met snipper-2-vlees. Per week werd er een klein aantal geslacht en lang niet elke dag. De ene keer zat er dus wel paardenvlees in het snippermengsel, de meeste keren niet. Dat was geen probleem, vindt Van Hattem. ,,Er was maar één afnemer. En die wist dat er paardenvlees in zou kunnen zitten. Hij wist dus dat hij het nooit als 100 procent rundvlees zou kunnen verkopen.’’

Getuige

Niet waar, zegt de bewuste afnemer, een 53-jarige vleeshandelaar uit Doesburg en eigenaar van het bedrijf MeatMaster in Elst. Zij zijn ook verdachten. Hij en Van Hattem hebben elkaar opgeroepen als getuige in deze zaak. De Doesburger ontkent te hebben geweten dat er af en toe paardenvlees in de snippers zat. ,,Ik wist toen niet eens dat er paarden geslacht werden bij Van Hattem. Bij mijn weten heb ik alleen rundvlees gekocht of verkocht als snipper 2 van Van Hattem.’’

Door dit misverstand kon er ook ten onrechte het stempel ‘halal’ op een partij met paardenvlees terechtkomen. ,,In die tijd werden nog geen dna-testen gedaan. Het ging op basis van vertrouwen’’, zegt de Doesburger. ,,Achteraf zeg ik, ja dat hadden we wel moeten doen. Ik ben als tussenhandelaar verantwoordelijk voor de zending naar de klant.’’

Koelhuizen

De derde verdachte, een 49-jarige eigenaar uit Wijhe van koelhuizen in Olst en Apeldoorn waar Van Hattem zijn vlees liet opslaan, zegt ook nooit te hebben geweten dat in het Betuwse slachthuis paarden werden geslacht. Van Hattem beaamt dat. Maar de vrieshuizen spelen wel een belangrijke rol bij de verandering van de typering van het vlees, blijkt in de rechtszaal. Van Van Hattem naar het koelhuis kwam het als ‘snipper 2’ binnen. ,,Ik wist niet wat dat betekende’’, zegt de ondernemer. ,,Wij hebben daar de codering ‘rundersnippers’ aangehangen, omdat wij ervan uit gingen dat Van Hattem alleen runderen slachtte.’’

Veel van het vlees verkocht de Doesburgse handelaar aan Engelse en Franse klanten. Dan kreeg het snippermengsel weer een nieuwe naam, ‘gehakt’ of ‘snippers van rundvlees’ in het Frans of het Engels. ,,Ik controleerde dat niet. Ik zette het er alleen op’’, zegt de koelhuis-eigenaar. En zo kon vlees met stukjes paard als 100 procent rundvlees in de boeken komen. Wie hiervoor in welke mate schuldig is, moet nog blijken

Strafeisen