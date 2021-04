Wijhese winkelstraat komt weer langzaam tot leven: ‘Afgelopen tijd heeft ons ook nieuwe dingen gebracht’

Water in zwembad in Wijhe nog te koud voor eerste duik: ‘We krijgen het niet warm gestookt’

20 april Zwemliefhebbers uit Wijhe moeten nog even wachten op hun eerste duik in zwembad De Welters. Door de kou is het zwemwater nog te koud om de geplande opening, morgen, te halen. ,,We halen de 18 graden niet en het is onverantwoord om dan open te gaan’’, zegt Wilco Roetert Steenbruggen van Stichting Zwembad De Welters.