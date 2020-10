Willy Vosmeijer (83) uit Wesepe heeft in zijn leven ‘naar waarde genoten’

Hoveniers uit Olst-Wij­he trakteren tehuizen op een bloemetje: ‘Wij draaien meer omzet, terwijl anderen het een stuk minder hebben’

21 september De zaken gaan in de coronatijd zó goed voor hoveniers in Olst-Wijhe, dat ze besloten de handen ineen te slaan en zaterdagochtend een bloemetje te bezorgen bij bejaardentehuizen in de buurt. Henk Loozeman, hovenier in Wijhe, vertelt over de actie.